الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

تعاون مصري هندى لدعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اللقاء المصري الهندي،
اللقاء المصري الهندي، فيتو

شهدت القاهرة لقاءً مشتركًا بين جمعية اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وبحضور ممثل عن الوكالة الهندية لدعم صادرات معدات الاتصالات وخدماتها وتناول اللقاء عددا من الموضوعات أهمها دعم العلاقات المصرية  الهندية والتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الإمكانيات اللامحدودة التي يمتلكها شباب الدولتين. 

صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

وترأس اللقاء  النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جمعية رجال الأعمال حيث يأتي اللقاء بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الشركات الهندية والمصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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اكد عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال على  سعادته بالتعاون مع السفارة الهندية والوكالة الهندية لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الاتصالات، وتشجيع التبادل التقني والمعرفي، خاصة وأنه من المتوقع أن يجذب المؤتمر والمعرض الذي سيتم تنظيمه في القاهرة مشاركة واسعة من الشركات والمهتمين في قطاع الاتصالات من كلا البلدين، وسيكون منصة فريدة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية 

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كما تسهم هذه الخطوة أيضا في زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتنمية الكوادر البحثية في مجالات الاتصالات، كما يعد هذا التعاون فرصة مثمرة للشركات الهندية للتواجد في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن اللقاء عقد بحضور عاصم وهبى نائب رئيس مجلس الإداره والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال، والمهندس محمود متولي نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي وداليا يوسف مديرة التسويق  لجمعية رجال الأعمال المصريين.

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الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفارة الهندية رجال الأعمال المصريين

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