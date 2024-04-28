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سياسة

"الوطنية للصحافة" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجالس المؤسسات القومية

الوطنية للصحافة،
الوطنية للصحافة، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك طبقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المُشكلة بموجب قرار الهيئة.

وتم موافاة المؤسسات الصحفية القومية صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ بالكشوف النهائية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد اجراء الانتخابات وذلك طبقًا للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.

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وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، والمشكلة بقرار من الهيئة، فحص الطعون والتنازلات.

 إغلاق باب الطعون والتنازلات 


وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إغلاق باب الطعون والتنازلات، في تمام الساعة الخامسة مساء الاثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤، على أن تعلق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية القومية صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة ضوابط وشروط الترشح وفقا للقانون، منها التوقيع على إقرار بعدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال أو العقود التى تتم لحساب المؤسسة، وإقرار بعدم وجود حالة تعارض فى المصالح وفق الأحكام المقررة قانونيا.

الطعون على طلبات الترشيح 

ويتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17، 18، 21، 22 أبريل 2024، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.

الكشوف النهائية للمرشحين 

وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

تيسير إجراءات العملية الانتخابية 

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وأشار إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.

الدعاية الانتخابية

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

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