ما تم إنجازه يفوق الخيال، تفاصيل افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

كما تفقد الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة الحكومية كما استمع إلى شرح تفصيلي حيث يعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

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وتعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.

والمجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذي يتوسط العالم عام 2023 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مـركـز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تتمتع بموقع متميز ومحور رئيسي لنقل البيانات بين الشرق والغرب

وقال الرئيس السيسي أنه يتم العمل على إعداد مصر لانطلاقة حقيقية في مجال التنمية والتطوير مشيرا إلى أن بيانات المواطنين الآن باتت مؤمنة بالكامل.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بحاجة لكوادر بشرية متقدمة في مراحل التعليم المختلفه كما يجب استغلال الثروة البشرية في تعزيز قطاعات الاتصالات والتعهيد ونقل البيانات

وقال الرئيس السيسي إنه “يعمل اللى ما حدش يفكر فيه كمسؤول في الدولة" وأن الدولة انتهجت مسارا غير نمطي في تحقيق نمو حقيقي.

وتابع الرئيس السيسي أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة، وقال: “الناس اللى بتقول أنتم بتصرفوا كتير ليه.. نبقى زي مخاليق ربنا أو نبقى متخلفين نعمل إيه”.

وقال أنه تم تنفيذ كل المعايير الدولية لوجود حكومة متقدمة ومن بينها إقامة مركز بيانات مؤكدا أن ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال.

وأوضح الرئيس السيسي أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية كان السعي لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا البيانات كما طال أن تكون مدينة العدالة مدينة مرقمنة وقال:"تفتكروا الرقم لرقمنة مدينة العدالة كام؟".

واضاف الرئيس السيسي “اللي بعمله فوق خيالكم إحنا بنعمل حاجات كتير قوي والناس البساط ميعرفوش إحنا بنعملها عشان نحقق منها إيه”.



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