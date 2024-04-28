بسبب خلافات مع مالكها، حبس عاطل أضرم النيران في سيارة بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل أضرم النيران داخل سيارة نصف نقل بسبب خلافات مع مالكها في كرداسة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ألقى زجاجة مولوتوف على السيارة بسبب خلافات سابقة مع مالكها.

القبض على المتهم في كرداسة



تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نصف نقل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.