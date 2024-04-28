الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب خلافات مع مالكها، حبس عاطل أضرم النيران في سيارة بكرداسة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل أضرم النيران داخل سيارة نصف نقل بسبب خلافات مع مالكها في كرداسة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ألقى زجاجة مولوتوف على السيارة بسبب خلافات سابقة مع مالكها.

القبض على المتهم في كرداسة


تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نصف نقل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

Advertisements

 

أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز شرطة كرداسة نيابة شمال الجيزة الجيزة كرداسة أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة بسبب خلافات مالية في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

زغلول صيام يكتب: لماذا لا نستغل «البيت الوقف» في خدمة المنتخبات الوطنية؟!

أخبار الأهلي، موقف وسام أبو على وعودة كهربا ومصير ياسر إبراهيم أمام الإسماعيلي

منوعات

المزيد

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads