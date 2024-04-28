تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وأصيب في الحادث 4 أشخاص، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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حوادث الطرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.