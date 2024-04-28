13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

مصر تتمتع بموقع متميز ومحور رئيسي لنقل البيانات بين الشرق والغرب

نعمل على إعداد مصر لإنطلاقة حقيقية في مجال التنمية والتطوير

بيانات المواطنين الأن باتت مؤمنة بالكامل

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مصر بحاجة لكوادر بشرية متقدمة في مراحل التعليم المختلف

يجب استغلال الثروة البشرية في تعزيز قطاعات الاتصالات والتعهيد ونقل البيانات

بعمل اللى ما حدش يفكر فيه كمسئول في الدولة

الدولة انتهجت مسارا غير نمطي في تحقيق نمو حقيقي

إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة والناس اللى بتقول أنتم بتصرفوا كتير ليه.. نبقى زي مخاليق ربنا أو نبقى متخلفين نعمل إيه

تم تنفيذ كل المعايير الدولية لوجود حكومة متقدمة ومن بينها إقامة مركز بيانات مؤكدا أن ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال

عند إنشاء العاصمة الإدارية كان السعي لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا البيانات

طلبت أن تكون مدينة العدالة مدينة مرقمنة.. تفتكروا الرقم لرقمنة مدينة العدالة كام

- اللي بنعمله فوق خيالكم إحنا بنعمل حاجات كتير قوي والناس البساط ميعرفوش إحنا بنعملها عشان نحقق منها إيه

- لكل أسرة مصرية إذا كان عندكم ولاد في الإعدادي والثانوي لو عاوز تعمل مستقبل لولادكم لازم تعلموهم الكلام ده الناس بتحقق من المجال ده مكاسب كبيرة..

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

ويعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

كما تعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية تعد هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.

والمجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذي يتوسط العالم عام 2023 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مـركـز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا

ويعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

كما تعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية تعد هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.

والمجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذي يتوسط العالم عام 2023 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مـركـز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

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