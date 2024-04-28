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حوادث

إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل جارهم في بولاق الدكرور

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 متهمين “متهمين هاربين” من بينهم 3 أشقاء لاتهامهم بقتل "محمد" المُقلب بـ"حمامة" إلي محكمة الجنايات العاجلة إثر خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "يوسف. ا" جزار و"هشام.ا" جزار و"محمود.أ" جزار "أحمد.ف" عامل، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليه "محمد"، وتعدا المتهمون عليه بالضرب المبرح أمام والدته، اثر مشادة كلامية بينهم.

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني "هشام" أستل سلاحًا أبيض "سكين" من طي ملابسه وسدد له طعنة نافذة في القلب استقرت في القلب على إثرها لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.

وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 19 مايو لنظر أولي جلسات المحاكمة.

 

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