محمد بن راشد: نستعد لتتصدر دبي قطاع الطيران الدولي

مطار آل مكتوم الدولي، كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية، عن اعتماده تصاميم مبنى مطار المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، بتكلفة 128 مليار درهم، أي ما يعادل ترليون و664 مليار جنيه مصري، ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.

مطار آل مكتوم يتكلف ترليون 664 مليار جنيه

وعن مطار آل مكتوم الدولي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عامًا القادمة”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن مطار آل مكتوم الدولي: “الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي”.

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مطار آل مكتوم، فيتو



وأوضح محمد بن راشد آل مكتوم "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة."

وأضاف حاكم دبي “سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران”.

دبي تتصدر الطيران الدولي لأربعين سنة قادمة

وكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استعداد دبي لتصدر قطاع الطيران الدولي، فقال: “نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عامًا القادمة”.

الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.



مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر..… pic.twitter.com/pU0ckfPtLG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2024



وتابع حاكم دبي قائلًا: “كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة.. وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي”.

وأضاف محمد بن راشد “نحن نبني مشروعًا جديدًا للأجيال.. نضمن فيه تنمية مستمرة ومستقرة لأبنائنا.. ولتكون دبي مطار العالم.. وميناءه.. وحاضرته العمرانية.. ومركزه الحضاري الجديد. والله الموفق أولًا وأخيرًا”.

مطار آل مكتوم ويفتتح بالكامل في عام 2030

الجدير بالذكر أن مطار آل مكتوم الدولي أو ما يُعرف بـ "مطار دبي ورلد سنترال"، هو مطار دولي في جبل يبعد 37 كيلومترًا جنوب غرب دبي، تم افتتاحه عام 2010، ويُعد الجزء الرئيسي من مركز دبي العالمي، ومخطط له أن يكون مجمع سكني وتجاري ولوجستي.

وسيتم افتتاح المطار بالكامل في عام 2030، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمطار 12 مليون طن متري من الشحن، ويستوعب من 160 مليون إلى 260 مليون مسافر.

افتتاح مطار آل مكتوم، فيتو



واعتبارًا من عام 2021، قامت بعض شركات الطيران بتشغيل خدمات الركاب من مطار آل مكتوم الدولي، مع التركيز على نشاط الشحن، والدافع الأكبر لبناء مطار آل مكتوم الدولي هو وصول مطار دبي الدولي إلى أقصى طاقته الاستيعابية خلال الأعوام القليلة المقبلة، والذي يصل إلى 75 مليون مسافر.

ربط مطار آل مكتوم بمطار دبي



ويضم مطار آل مكتوم دبي 6 مدارج متوازية، وثلاثة من الركاب من بينهم اثنان من مرافق فاخرة واحد مخصص لشركات الطيران مجموعة الإمارات، والثانية لشركات الطيران الأخرى، والثالث مخصص لشركات الطيران منخفضة التكاليف.

كما يضم المطار 16 محطة للشحن مع 12 مليون طن، وفنادق ومراكز تسوق ودعم وصيانة المرافق، والتدقيق على جميع طائرات A380 حتى المواصفات، وأماكن وقوف السيارات أكثر من 100 ألف سيارة، وربما تكون تحت الأرض، لموظفي المطار والمسافرين.

مطار آل مكتوم الدولي، فيتو



وسيتم ربط مطار آل مكتوم الدولي ومطار القائمة مطار دبي الدولي ومنظومة السكك الحديدية، كما سيخدمها مترو دبي ومخصصة دبي ورلد سنترال للسكك الحديدية الخفيفة.

ويستخدم مطار آل مكتوم فقط من قبل شركات النقل الأجنبية، والإمارات للعمليات (لنقل الركاب والبضائع) ستبقى في مطار دبي الدولي.