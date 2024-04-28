السيسي: إحنا بلاد معندناش موارد و95% من مصر صحراء فاضية

طالب الرئيسي عبد الفتاح السيسي الأسر المصرية بالاهتمام بثقافة نقل البيانات، مشيرًا إلي أن “هناك بعض الدول ذات الكثافة السكانية الأقل من مصر تفوقت علينا في هذا المسار”.

وقال “السيسي”:" فيه دول عدد سكانها بسيط جدًا لا يتعدى الملايين وبتعمل في المستوى التالت من نقل البيانات والحوسبة، إحنا بلاد معندناش موارد و95% من مصر صحراء فاضية، ومفيش عندي غير الإنسان".

وتابع السيسي:" وبتقولوا الدنيا غالية يا جماعة لو اهتمينا بالـ 106 مليون مصري هنبقى غير كده، ولو كل مدير مدرسة أو عميد كلية كان في دماغه عملية تطوير البيانات والنقاش حول أفكار الشباب كان هيبقى وضعنا مختلف".

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جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة الحكومية بطريق العين السخنة لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وانطلقت قبل قليل فعاليات مراسم افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية بطريق العين السخنة.

ويعد هذه أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

كما تعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية تعد هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.

والمجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.



وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذي يتوسط العالم عام 2023 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مـركـز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

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