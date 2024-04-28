في ذكرى رحيله.. يوسف عوف يكشف الخلل فى المجتمع بأسلوب ساخر لرجال السياسة والدين والاقتصاد.. وهذا سر استبعاده من الإذاعة والتليفزيون

يوسف عوف، كاتب ساخر ومبدع من جيل العمالقة، شارك فى تأسيس فرقة ساعة لقلبك المسرحية قبل انتقالها إلى الإذاعة مع عبد المنعم مدبولى وأبو لمعة وفؤاد المهندس، جذبته أضواء وكاميرات السينما وعمل ممثلًا أيضًا وكاتب دراما تليفزيونية وإذاعية ومؤلف مسرح، واشتهر بـ "الكاتب الساخر" نسبه إلى أعماله، رحل فى مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1999.

ولد الكاتب الساخر يوسف عوف عام 1930 بالقاهرة، درس بكلية الزراعة وتخرج فيها عام 1950، وأنشأ مع زملائه أثناء دراسته بالكلية فرقة مسرحية باسم "الدراويش" قدمت موشحات كوميدية من تأليفه وألحانه، حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1950، عمل بعد تخرجه صحفيا في مجلة الشباب، اهتم في أعماله بانتقاد سلبيات المجتمع بأسلوب ساخر وعرض طرق حلها.

من ساعة لقلبك لـ"ساكن قصادي"، قصة يوسف عوف مع الكتابة الساخرة

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13 فيلما كوميديا فى السينما

اتجه الى الكتابة الدرامية الساخرة، وقدم يوسف عوف العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية بلغ إجماليها 48 عملًا، منها قدم للسينما 13 فيلما كوميديًا منها: عالم عيال عيال، المشاغبون فى الجيش، اللى ضحك على الشياطين، أذكياء لكن أغبياء، العمياء، مجانين بالوراثة، غرام فى الطريق الزراعى، العمياء، أكاذيب حواء، خياط السيدات، عالم مضحك جدا، وكان آخرها وضع فكرة فيلم "عايز حقى" الذى قام ببطولته هانى رمزى، أما المسرحيات فقدم منها: مولد سيدى المرعب، راقصة قطاع عام، هاللو شلبى ، حواديت، المفتش العام، ومن المسلسلات الإذاعية " زكية الغبية ".

يوسف عوف ممثلا

شارك الكاتب يوسف عوف بالتمثيل في 3 أفلام هي حماتي ملاك 1959، اللهب 1964، شهر عسل بدون إزعاج 1968، وكتب مسلسلات :جريمة خلف عشة الفراخ 1966، وساكن قصادي 1995، صباح الخير ياجارى، ألوان فى الجزء الاول الذى قامت ببطولته شريهان، عريس من باريس، غدا تتفتح الزهور، بالإضافة الى فوازير المناسبات، خد وهات،

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مش معقول فى الإذاعة

كما قدم الساخر يوسف عوف عدة برامج بالإذاعة منها برنامج "مش معقول" استطاع من خلاله جذب مستمعى الراديو وبسبب انتقاده اللاذع لأمور كثيرة توقف البرنامج، ثم عاد البرنامج مرة أخرى مع تغيير اسمه بعنوان جديد " عجبى " لكنه ايضا استمر فى انتقاده وتخطى الخطوط الحمراء المسموح بها فتم استبعاد عوف من البرنامج وتناوب عليه مؤلفون آخرون لكتابته مختارون من الإذاعة لكنه لم يحقق النجاح فتوقف، ونفس الشيء حدث لبرنامجيه " أمس واليوم وغدا، وقول ياصبح،



عن بداية عمله الفنى قال الكاتب الساخر يوسف عوف:"بدايتي مع التمثيل كانت من خلال الجامعة، أنشأت في هذه الفترة فرقة مع بعض الزملاء أطلقنا عليها (الدراويش) وحققت شهرة ونجاحًا كبيرًا، وكنا نعتمد على تقديم موشحات كوميدية من تأليفي وألحاني، وكنا نستعير ألحانا شهيرة لبعض الأغنيات ونبدل كلماتها، ثم قدمت برنامج (ساعة لقلبك) كاتبًا وممثلًا أيضًا. ولكني وجدت أنني أميل للكتابة أكثر من التمثيل، وأعترف أن اسمي لم يعرف كممثل بل من خلال الكتابة.

هموم ضاحكة

للكاتب يوسف عوف عدة مؤلفات ساخرة منها كرسى في الكلوب التي تتميز بتنوع ثرى فيما تعرضه من موضوعات ترتبط بقضايا حياتية مؤثرة وينقسم الكتاب إلى 4 مضامين أساسية، تحت مسمى الفلاشات، وهي المدارس، والدروس الخصوصية، والشباب والمحبين، أزواج وزوجات، الكوسة والواسطة، إضافة الى كتب: هموم ضاحكة، مش معقول، حايجننونى، عجايب، وكتاب هموم ضاحكة الذى يستعرض مشكلات المجتمع المصري بشكل ساخر لطيف، ويندرج تحت مسمى الأدب الساخر، ولكنه أدب راقي.

اكتشاف الخلل فى المجتمع

وعن سبب اختياره الأسلوب الساخر فى كتاباته قال الكاتب يوسف عوف: إنني أرى أنه أسلوب يكشف ويعري ويلقي الضوء على الشذوذ والانحرافات والسلبيات والشخصيات غير السوية، فأنا أكشف الخلل وعلى الآخرين أن يتداركوا الأمر وهم رجال المجتمع والاقتصاد والدين والتعليم وعلم النفس والسياسة والصحة.

الكاتب يوسف عوف

وأضاف: إن اختيارالكتابة الساخرة جاء بدون وعي، وأن الساخر يحمل داخله عكس ما يتصور البعض كما هائلًا من المرارة، مشيرا إلى أنه أعجب بالسخرية في الأدب العالمي مثل كتابات جوجول وموليير وبرنارد شو، ولكن المصري الفصيح كان أسبق منهم حيث وجدت على جدران المعابد الفرعونية رسومًا وحكايات كاريكاتيرية، ولكن ليس لنا تراث أدبي درامي كتراث اليونان والإغريق، وأخيرا فإن كثير من الأدباء استخدموا السخرية وبدرجات متفاوتة من العذبة للجارحة ومنهم بيرم التونسي وعبدالقادر المازني ومحمود السعدني، ولا بد أن نفرق هنا بين سخرية المقال وسخرية الأدب والدراما، فالمقالة الساخرة تتطلب كتاب المقال أمثال أحمد رجب وحسين شفيق المصري ومحمد عفيفي، أما كتاب الأدب والدراما الساخرة فأنا واحد منهم وقد قدمت من هذا اللون أعمالًا ناجحة مثل عالم عيال عيال، "ساكن قصادي".

مبالغة فى حدود

وتابع يوسف عوف:أحب أن أوضح أن كل سخرية كوميديا ولكن ليس كل كوميديا سخرية، كل أدب ساخر يجلب الضحك الهادف ولكن ليس كل كوميديا تحمل مضمونًا أو هدفًا، والمصريون بطبعهم يميلون إلى السخرية ولذلك وجدت كتبي وأعمالي صدى طيبًا لدى الناس، لكن إذا كان بعض النقاد يعيبون على المبالغة، فأنا أقول لا بد للسخرية أن تحمل قدرا من المبالغة لكي تكون مضحكة ومؤثرة ولكن المبالغة في حدود، وأعترف أن سخريتي تجرح ولا تدمي، ومهما كانت السخرية التي أكتبها تغضب البعض إلا أن بعض النقاد قالوا عنها إنها سخرية عذبة شفافة.

يوسف عوف وزوجته خيرية أحمد وابنهما الوحيد كريم

الكاتب يوسف عوف هو زوج الفنانة خفيفة الدم الراحلة خيرية أحمد، بعد أن جمعهما قصة حب عظيمة من خلال عملهما في برنامج "ساعة لقلبك" عام 1962 وأنجب منها ابنه الوحيد كريم، ولم يثمر هذا الزواج عن أعمال فنية مشتركة إلا القليل كان آخرها مسلسل "ساكن قصادي".

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