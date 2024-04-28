6 متنافسين بينهم مصري وحيد، إعلان الفائز بجائزة البوكر العربية اليوم

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الـ17، مساء اليوم الأحد، عن الفائز بالجائزة لهذا العام في بث مباشر من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بين 6 روايات تتنافس في القائمة القصيرة للجائزة.

جائزة البوكر العربية

ويمنح الفائز جائزة قدرها 50 ألف دولار إلى جانب ترجمة روايته الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

ويتنافس على جائزة البوكر 6 روايات من 5 دول عربية وصلت إلى القائمة القصيرة، وهي "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" أحمد المرسي (مصر)، و"باهبل: مكة Multiverse" رجاء عالم (السعودية)، "الفسيفسائي" عيسى ناصري (المغرب)، و"خاتم سليمي" ريما بالي (سوريا)، و"سماء القدس السابعة" أسامة العيسة (فلسطين) و"قناع بلون السماء" باسم خندقجي (فلسطين).

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جائزة البوكر 2024

ويحصل الكتاب الستة في القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024 على 10 آلاف دولار، أمّا الفائز بالجائزة الأولى فيفوز بـ50 ألف دولار إضافية، فضلا عن ترجمة الكتاب الفائز إلى اللغة الإنجليزية.

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024

وتضم لجنة التحكيم 5 أعضاء، هم الكاتب السوري نبيل سليمان، رئيسا، وعضوية الكاتب المصري محمد شعير، والأكاديمي فرانتيشيك أوندراش من التشيك؛ والكاتب السوداني حمور زيادة؛ والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر.