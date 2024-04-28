الأحد 28 أبريل 2024
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جولات لمسئولي المدن الجديدة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة

أجهزة المدن
أجهزة المدن

أجرى رؤساء أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، و15 مايو، جولات موسعة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة، والحالة العامة بعدة مناطق بتلك المدن.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتكثيف الجولات الميدانية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا رصد موقف تقديم الخدمات للسكان، أو محاولات التعدى ومخالفات البناء، كما أن هناك تعليمات بالتواصل المستمر عبر مختلف الآليات مع السكان.

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وفى هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بعض مناطق ومجاورات التجمع الأول، بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، للوقوف على حالة المجاورات وأحياء البنفسج والياسمين، ومستوى (النظافة – الزراعة – الطرق ).

كما تابع رئيس الجهاز سير ومستوى العمل بمحطة صرف البنفسج بالتجمع الأول، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات.

وواصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولاته التفقدية بمختلف القطاعات بالمدينة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.

رافق رئيس الجهاز، النهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، والمهندس عمرو الشهاوي، معاون رئيس الجهاز، والمهندس على عبدالغني مدير إدارة الزراعة.

وتفقد "النجار" في جولته الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات والمداخل الرئيسية للقطاع الشرقى، للوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وقام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحيين الأول والثانى شرق، حيث تفقد الطرق الداخلية والمتنزهات.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء والتلافى الفورى للملاحظات المرصودة أثناء المرور، ومنها رفع نواتج صيانة الحدائق ورفع باقى تشوينة رمال موجود بنهر الطريق مع تحرير المخالفة لصاحب العقار المتسبب، وكذا إصلاح نقطتى مياه معالجة وتوفير 3 أغطية لغرف صرف الأمطار.  

والتقى رئيس جهاز مدينة الشروق، على هامش الجولة ببعض السكان، واستمع لشكاواهم من وجود بعض المخلفات، وتجمع مياه، ووجه المختصين بسرعة الاستجابة، وتم إنهاء الشكوى على الوجه الأمثل.

وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز الحالة العامة للطرق، والمرافق، والزراعة، والأمن، والكهرباء، والمخالفات والنظافة والتجميل بالمجاورات ( ٧ - ٨ - ٩ )،  ضمن خطة جهاز المدينة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات.

كما تفقد المهندس مصطفى سعيد، المجاورات ( ٣٤ -  ٣٥ - ٣٦ )، للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة والتجميل والإشغالات والمخالفات، يرافقه مها عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، والمهندس أحمد أمام، معاونا رئيس الجهاز.

وتابع المهندس مصطفى سعيد، الأعمال حول العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة.

وأثناء الجولة التفقدية تم رصد  مخالفة بناء بلكونة وتم إزالتها على الفور، كما شدد رئيس الجهاز على الشركات القائمة بأعمال المرافق سرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة، كما تم المرور على المجاورة 28 لمتابعة رفع الكفاءة للطرق والمرافق، بجانب المرور على الطريق الدائرى للمدينة.

وطالب رئيس الجهاز، بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة، والمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين.                  

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو،  سرعة تلافى بعض الملاحظات التى وجدت أثناء المرور، لافتا إلى أنه سيتم المرور تباعًا على باقى المجاورات بجميع المراحل طبقًا للخطة المدرجة من جهاز المدينة للنهوض بكافة القطاعات.

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