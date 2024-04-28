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محافظات

بدءا من اليوم، خريطة قطع الكهرباء في نجع حمادي بسبب الصيانة نصف السنوية

الصيانة،فيتو
الصيانة،فيتو

 أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بشمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائى الثلاثاء المقبل الموافق٢٠٢٤/٤/٣٠ م  من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا، بسبب أعمال الصيانة نصف السنوية لقطاع الكهرباء.

وأوضحت أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار بها هى: “ شارع التحرير، المجزر (السلخانة )،  الوحدة البيطرية، مستشفى الحميات، الخط السريع مصر اسوان بجوار مستشفى الحميات ”.
 

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كما سيتم  فصل التيار الكهربائى اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨م من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا، بمناطق “ اكشاك كهرباء مدينة نجع حماد، العمارات السكنية بالترعة الضمرانية ”.

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شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي منطقة المجزر نجع حمادي

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