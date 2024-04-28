بدءا من اليوم، خريطة قطع الكهرباء في نجع حمادي بسبب الصيانة نصف السنوية
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بشمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائى الثلاثاء المقبل الموافق٢٠٢٤/٤/٣٠ م من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا، بسبب أعمال الصيانة نصف السنوية لقطاع الكهرباء.
وأوضحت أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار بها هى: “ شارع التحرير، المجزر (السلخانة )، الوحدة البيطرية، مستشفى الحميات، الخط السريع مصر اسوان بجوار مستشفى الحميات ”.
كما سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨م من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا، بمناطق “ اكشاك كهرباء مدينة نجع حماد، العمارات السكنية بالترعة الضمرانية ”.
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