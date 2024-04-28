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ثقافة وفنون

حلقة نقاشية حول "تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات" بالأعلى للثقافة

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سعيد المصري - مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس، حلقة نقاشية بعنوان: 
" تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات"، والتي تنظمها اللجنة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤؛ بقاعة المجلس.

تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات

يدير الحلقة النقاشية:  عبير مجاهد - مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة وعضو اللجنة.
- - الدكتور  محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة وعضو اللجنة. 
ويشارك بها كلا من؛  
- الكاتبة والناقدة المسرحية  رشا عبد المنعم - مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة.                    
- الكاتبة والروائية الدكتورة  عزة كامل - رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال.
-  لمياء لطفي - مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة.
-كذلك تشارك  الدكتورة منى شاهين - مديرة مشروعات وخبيرة تنمية ثقافية.

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