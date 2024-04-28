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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل البيت بيتي 2

البيت بيتي ٢، فيتو
البيت بيتي ٢، فيتو

مسلسل البيت بيتي، يعتبر مسلسل البيت بيتي 2 من أهم المسلسلات التي يتابعها الجمهور حاليًّا، ويبحث الجمهور عن كل ما يخص مسلسلهم المفضل. 

 

عدد حلقات مسلسل البيت بيتي 2

وينتمي مسلسل البيت بيتي 2 إلى قائمة المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من ١٠ حلقات فقط.

 

مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2 

وتعرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 كل خميس الساعة 12 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، بواقع حلقتين كل أسبوع.

 

ظهور محمد بطاوي في البيت بيتي ٢

ظهر الفنان الراحل محمد بطاوي في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي 2 وحرص الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل على إحياء ذكرى نجم مسرح مصر الراحل.

 وكتب مصطفى خاطر عبر خاصية الإستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام: “آخر الأعمال لأخونا بطاوي رحمة الله عليه.. ادعوله بالرحمة”.

 كما تذكرته ميرنا جميل أيضًا عبر خاصة الاستوري وكتبت “ الله يرحمك يا بطاوي”.

 رحل محمد بطاوي عن عالمنا في أكتوبر الماضي، حيث تم نقله قبل وفاته، لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعوره بألم في القلب، حيث تعرض لحالة إغماء بعدها بفترة قصيرة، قبل أن توافيه المنية. 

شاهد تطرح أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

وطرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2، وهو المسلسل الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم كريم محمود عبد العزيز.

وشهدت الحلقتين عددا من الأحداث الجديدة التي جمعت بينو وكراكيري حيث يقودهم شبح للقاء في أحد الفنادق التي يكتشف الثنائي أنها مهجورة ويتعرض بينو وكراكيري خلال أول حلقتين لكثير من المواقف الكوميدية والمرعبة.

 

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

نشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

 

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

 مسلسل البيت بيتي، قصير، حيث إن عدد حلقاته لن تتخطى العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.

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