الفرح تحول إلى جنازة، لحظة انتشال سيارة زفاف عروسين بعد سقوطها بترعة دندرة (صور)

انتشلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور بمحافظة قنا سيارة الزفاف التي سقطت في ترعة قرية دندرة وراح ضحيتها العروسين والمصور.

وقد لقي عروسان ومصور فوتوغرافي مصرعهم، إثر انقلاب سيارة زفاف كانوا يستقلونها داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، فيما تحول الفرح إلى مأتم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي مدير الدفاع المدني والحريق بقنا بسقوط سيارة زفاف داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

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تحريات المباحث بقنا

كشفت تحريات اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية عن انقلاب السيارة رقم 6946 ص ب ق القادمة من مدينة قنا إلى قرية دندرة داخل ترعة بالقرية مما تسبب في مصرع كل من أحمد عبد العليم وعروسه هنا سعيد أبو بكر ومحمود هاشم 20 سنة، ومصور فوتوغرافي، وجميعهم مقيمون بنجع الجبيل بقرية دندرة.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى أبو المجد، مفتش مباحث قسم ومركز قنا أن العروسين كانا في طريقهما من مدينة قنا عقب الانتهاء من الكوافير وفي طريقهما إلى مسقط رأسهما بالقرية فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.