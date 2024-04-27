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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي) (صور)

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية 2024، عن جدول امتحانات نهاية العام، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية في الأول من يونيو القادم على ان تنتهي في 15 يوليو 2024.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 

ويفتتح طلاب الشعبة العلمية بامتحان مادتي الفقه والحديث على أن يكون الختام مع امتحان مادة التفسير، ونفس الحال بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمي، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة. ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

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ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

 

أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2024


ومن المقرر أن يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة القادمة ترقيم استمارات طلاب الشهادة الثانوية لكل تقدم لملء الاستمارة وهي البداية الفعلية لعملية الإعلان عن أرقام الجلوس.

على أن يعقب عملية ترقيم استمارات طلاب الثانوية الأزهرية، مراجعة الاستمارات أولا بأول، والتأكد من تدوين البيانات جيدا وعدم وجود أي أخطاء من قبل الطلاب، تمهيدا لبدء وضع أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

حيث  من المتوقع الإعلان عن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الأيام القادمة، وتحديدا في الفترة من 20 وحتى 25 من الشهر نفسه، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

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المعاهد الأزهرية تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات خاصة للمراقبين لضمان سير عمل اللجان.. وتحديد موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية

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لمدرسي الأزهر، رابط التقديم في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

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