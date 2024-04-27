حملة على مخابز الإسكندرية لضبط الأسعار

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية والأسواق

كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والافرنجية والأسواق برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالتعاون مع إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة و خالد عوض مفتش الرقابة بالمديرية بحملة تموينية مركزية على المخابز والمخابز السياحية والأسواق بنطاق المنتزة وشرق.

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و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وتجميع بطاقات تموينية ذكية بأحد المخابز البلدية بغرض الضرب الوهمي والتربح من فارق الدعم وتم ضبط والتحفظ على عدد ٢٧ بطاقة تموينية ذكية وتحرير عدد ١٣ محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة وتحرير محضرين حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ محظور حيازته واستخدامه خارج المخابز البلدية المدعمة وذلك داخل مخابز سياحية وتم ضبط والتحفظ على عدد ٥ شيكارة دقيق زنة الواحدة ٥٠ كجم وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار والأوزان للخبز الفينو بمخابز افرنجية وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار للأسماك بأنواعها



و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات