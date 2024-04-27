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ثقافة وفنون

نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها القادم في دبي

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور لحفلها القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ونشرت نجوى كرم بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: بضعة أيام أخرى متبقية، استعد لليلة لا تنسى في كوكا كولا أرينا 3 مايو.

 

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن عمل غنائي قريب من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما. قريبًا جديدي من كلمات سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال.

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واحتفلت مؤخرا نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 58 حيث ولدت في 26 فبراير  من عام 1966.

 

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة نجوى كرم في وقت سابق واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل نجوى كرم في قطر

وقدمت نجوى كرم خلال حفلها الغنائي والتي أحيته في قطر باقة من أبرز أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح المكشوف.

 

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