نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها القادم في دبي

شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور لحفلها القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت نجوى كرم بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: بضعة أيام أخرى متبقية، استعد لليلة لا تنسى في كوكا كولا أرينا 3 مايو.

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن عمل غنائي قريب من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما. قريبًا جديدي من كلمات سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال.

Advertisements

واحتفلت مؤخرا نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 58 حيث ولدت في 26 فبراير من عام 1966.

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة نجوى كرم في وقت سابق واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل نجوى كرم في قطر

وقدمت نجوى كرم خلال حفلها الغنائي والتي أحيته في قطر باقة من أبرز أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح المكشوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



