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أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الأحد 28- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 28_4_2024 في الإسماعيلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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