السبت 27 أبريل 2024
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ثبات أسعار السلع خلال مايو على البطاقات التموينية

السلع التموينية،فيتو
السلع التموينية،فيتو

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر مايو  المقبل، من خلال 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة. 

 

وبدأت مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

 

وأشارت وزارة التموين إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى.. 

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واكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات خلا ل شهر مايو المقبل، بدون أي تغيير. 

 

أسعار السلع خلال شهر مايو 

 

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر مايو  لأصحاب البطاقات  كالآتي:

 

 سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

3- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

 

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

 

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

 

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

 

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

 

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

 

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

 

 وزير التموين: صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها 

 

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أسعار السلع التموينية صرف السلع التموينية خلال شهر مايو اسعار السلع التموينية خلال شهر مايو

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