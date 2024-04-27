السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

تقرير لصندوق النقد الدولي: 4,5 مليار دولار متأخرات على الهيئة العامة للبترول

علاء البطل رئيس الهيئة
علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول،فيتو

صدر تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح حجم المتأخرات المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بنحو 4.5 مليار دولار بسبب نقص العملات الأجنبية والعديد من العوامل الهيكلية، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح الصندوق في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن ارتفاع الاستهلاك المحلي من إنتاج الغاز أدى إلى تقليص نطاق صادرات الغاز، وزيادة الدعم من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء

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انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي

كانت الصادرات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 انخفضت بنحو 5.4 مليار دولار لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، بسبب انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو مليار دولار تأثرا بانخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية، وفق تقرير ميزان المدفوعات.


وبحسب تقرير الصندوق، ستسعى استراتيجية  قطاع البترول  الحالية إلى ضمان عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وسيتم تسوية المتأخرات الحالية حيث توافر سيولة النقد الأجنبي في البنوك من شأنها أن تساعد في تسهيل سداد المتأخرات في الوقت المناسب.

“البدء في سداد مستحقات الشركاء الأجانب ” 

وعلي الجانب الاخر أكد مصدر بوزارة البترول  " لفيتو " أن   الدولة  حرصت على اتخاذ خطوات جادة ومكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب،  بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويساهم  في  جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.


وأشار إلى أنه  تم سداد  جزء من مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة. وتعمل   وزارة البترول والثروة المعدنية  بمتابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

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