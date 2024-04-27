مواعيد عرض وإعادة المسلسل الكوري الجنوبي خلف الكواليس

يُعرض المسلسل الكوري الجنوبي المعنون بــ “ خلف الكواليس” للمخرجة سو مين سيو، يوميا عبر فضائية MBC4.. ونستعرض موعيد عرض الحلقات بتوقيتات الدول العربية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل خلف الكواليس

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وتعرض الحلقات فى المواعيد التالية:



الساعة 1:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

الاعادة

الساعة 8:10 صباحا بتوقيت السعودية والعراق

الساعة 7:10 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 6:10 صباحا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

قصة وأبطال مسلسل خلف الكواليس

ومسلسل “خلف الكواليس” يدور فى إطار كوميدي رومانسي، يتناول العمل العلاقة بين منتج صاعد واثنان من زملائه بإحدى القنوات، ويلتقي بسيندي وهي مغنية مشهورة جدا وتتطور الأمور بين الأربعة لتتصاعد الأحداث لمعرفة كيف ستجري العلاقات في نهاية الامر.





ويضم مسلسل خلف الكواليس مجموعة من النجوم أبرزهم؛ تاي هيون شا هيو جين كونج هيون سو كيم لي جي يون سون اه هيوك كوون بارك .. ويأتي من تأليف جي يون بارك، وبإخراج سو مين سيو.