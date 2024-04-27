السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض وإعادة المسلسل الكوري الجنوبي خلف الكواليس

مسلسل خلف الكواليس،فيتو
مسلسل خلف الكواليس،فيتو

يُعرض المسلسل الكوري الجنوبي المعنون بــ “ خلف الكواليس”  للمخرجة سو مين سيو، يوميا عبر فضائية MBC4.. ونستعرض موعيد عرض الحلقات بتوقيتات الدول العربية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل خلف الكواليس

Advertisements

وتعرض الحلقات فى المواعيد التالية:


الساعة 1:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق 
الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
الاعادة 
الساعة 8:10 صباحا بتوقيت السعودية والعراق 
الساعة 7:10 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 6:10 صباحا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

 

قصة وأبطال مسلسل خلف الكواليس

ومسلسل “خلف الكواليس” يدور فى  إطار كوميدي رومانسي، يتناول العمل العلاقة بين منتج صاعد واثنان من زملائه بإحدى القنوات، ويلتقي بسيندي وهي مغنية مشهورة جدا وتتطور الأمور بين الأربعة لتتصاعد الأحداث لمعرفة كيف ستجري العلاقات في نهاية الامر.

 
 
 ويضم مسلسل خلف الكواليس مجموعة من النجوم أبرزهم؛  تاي هيون شا  هيو جين كونج  هيون سو كيم  لي جي يون  سون اه  هيوك كوون بارك  .. ويأتي من تأليف جي يون بارك، وبإخراج سو مين سيو.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

MBC4 مسلسلات كورية مسلسلات مسلسل خلف الكواليس

مواد متعلقة

مسلسل البيت بيتي 2، موعد عرض الحلقة 3

مواعيد العرض الثاني لمسلسل منة شلبي “تغيير جو”
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

أنا متربي، أول تعليق من محمد عبد المنعم على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي بشكل مسيء

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 -4 -2024

يتخطى 126 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

المزيد
الجريدة الرسمية