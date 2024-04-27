الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للشعر
يدشن الدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور يوسف نوفل "مقرر لجنة الشعر" بــ المجلس الأعلى للثقافة، "الأمسية الشعرية والنقدية" ضمن الإحتفال باليوم العالمي للشعر، وذلك في تمام السادسة مساء غدا الأحد 28 أبريل ٢٠٢٤ بقاعة المؤتمرات.
الأمسية الشعرية والنقدية
تدير الأمسية: الشاعرة الدكتورة/ رشا الفوال- عضوة لجنة الشعر
*ويشارك بها كلا من؛
د/يوسف نوفل- مقرر اللجنة
د/ أحمد يوسف – حول اليوم العالمي للشعر
الشاعر / أحمد عنتر مصطفى - فى رثاء للشاعرين وجدي نجيب ومحمد يوسف
الشاعر / طة الصياد
الشاعر/ سامح درويش
الشاعر /عبد الجواد طايل
الشاعر / فولاذ عبد الله
الشاعر/ محمد الشحات
الشاعر/ محمد خالد الشرقاوي
الشاعر / نشأت المصري
الشاعرة / هدى عمران
الشاعر / ياسر قطامش
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