آية سماحة تكشف سر انضمامها لفيلم «ع الماشي»

كشفت الفنانة آية سماحة لـ“فيتو” سر تحمسها للمشاركة بالفيلم الكوميدي “ع الماشي”.. وقالت: الفيلم يضم مجموعة من أحب الكوميديانات إلى قلبى ومليء بالرموز الفنية الكبيرة مثل: صلاح عبد الله وعبد الله مشرف، وكذلك أصدقائي علي ربيع وكريم عفيفي وفريق العمل بأكمله كذلك سواء من فريق الكتابة أو الإخراج..

الفنانة آية سماحة

وتابعت آية سماحة: وأظهر خلال الفيلم بشخصية عكس “هادى - على ربيع” تماما، فأعمل مدربة جيم وتجمعنى الصدف بعلى ربيع حتى تقع بيننا قصة حب فى إطار من الكوميديا وهى الوحيدة التى تحاول مساعدته بشكل حقيقى وتقف بجانبه فى كثير من المواقف، وتجمعهما عدة مشاعر وأحاسيس إنسانية رهيبة..و أجواء فيلم ع الماشى بأكملها كانت ممتعة، وأتمنى أن يلقى قبولا جماهيريا ونقديا.

فيلم ع الماشي

«ع الماشي»، هكذا كان عنوان الفيلم الكوميدى الجديد الذى طل به على ربيع بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024، وحقق الفيلم منذ عرضه إيرادات جيدة بالنظر لأفلام على ربيع السابقة، تدور أحداث “ع الماشي” حول شاب ثلاثينى كسول يُدعى “هادى هادى عبد الهادي” يعيش برفقة والده وجده، والثلاثة تجمعهم صفة الكسل والتبلد، وبشكل فانتازى تنقلب حياة “هادي” رأسًا على عقب عندما يصاب بحالة مرضية نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، يشارك على ربيع البطولة كل من: كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف الكاتب الشاب أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

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