الاتحاد المصري للكرة الطائرة: تلقينا إشادات واسعة من وزير الرياضة والاتحاد الإفريقي
الكرة الطائرة، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد بدور مجلس إدارة الاتحاد، وأثنى على النتائج الإيجابية والاستقرار الذي ينعم به مجلس إدارة الاتحاد والذي ينعكس على نتائج المنتخبات واستقرار المسابقات المحلية.
جاء ذلك على هامش استقبال وزير الشباب والرياضة اليوم لرئيسة الاتحاد الإفريقي المغربية بشرى حجيج، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.
وقال ياسر قمر إن الاجتماع كان مفيدا للغاية وتم الاستماع لعدد من الملفات المهمة التي تخص الاتحاد وتخص اللعبة بشكل عام في مصر.
تصريحات رئيس اتحاد الكرة الطائرة
تابع قمر أن رئيسة الاتحاد الافريقي بشرى حجيج أشادت بنتائج منتخبات الطائرة والصالات المغطاة والملاعب الكثيرة المتوفرة في مصر مؤكدة أن الدولة المصرية تطورت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة.
والتقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمغربية السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن حسن عابد الرئيس التنفيذي.
وتتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في مصر على هامش استضافة النادي الأهلي لبطولتي الأندية الأفريقية على مستوى الرجال والسيدات.
وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا، وتقام في الوقت الحالي البطولة ذاتها للسيدات.
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