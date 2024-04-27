السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد المصري للكرة الطائرة: تلقينا إشادات واسعة من وزير الرياضة والاتحاد الإفريقي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة الطائرة،فيتو

الكرة الطائرة، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد بدور مجلس إدارة الاتحاد، وأثنى على النتائج الإيجابية والاستقرار الذي ينعم به مجلس إدارة الاتحاد والذي ينعكس على نتائج المنتخبات واستقرار المسابقات المحلية.

جاء ذلك على هامش استقبال وزير الشباب والرياضة اليوم لرئيسة الاتحاد الإفريقي المغربية بشرى حجيج، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.

Advertisements

وقال ياسر قمر إن الاجتماع كان مفيدا للغاية وتم الاستماع لعدد من الملفات المهمة التي تخص الاتحاد وتخص اللعبة بشكل عام في مصر.

تصريحات رئيس اتحاد الكرة الطائرة

تابع قمر أن رئيسة الاتحاد الافريقي بشرى حجيج أشادت بنتائج منتخبات الطائرة والصالات المغطاة والملاعب الكثيرة المتوفرة في مصر مؤكدة أن الدولة المصرية تطورت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة.

والتقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمغربية السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن حسن عابد الرئيس التنفيذي.

وتتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة  الطائرة في مصر على هامش استضافة النادي الأهلي لبطولتي الأندية الأفريقية على مستوى الرجال والسيدات.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا، وتقام في الوقت الحالي البطولة ذاتها للسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة ياسر قمر وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، الزمالك يفوز على أسيك الإيفواري في البطولة الأفريقية سيدات

الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على بطل الجزائر في افتتاح البطولة الأفريقية سيدات

افتتاح بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي (صور)

الكرة الطائرة، حصاد الأهلي في البطولة الأفريقية للأندية بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

أنا متربي، أول تعليق من محمد عبد المنعم على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي بشكل مسيء

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 -4 -2024

يتخطى 126 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

المزيد
الجريدة الرسمية