محكم دولي: بطولة الخيول العربية العسكرية في مصر ميلاد جديد لرياضة عريقة

وصف الكابتن كريم بدارو، المحكم الدولي "لبنان" لسباق الخيول، البطولة العسكرية العربية التي أقيمت في مصر هذا العام لأول مرة بنادي الفروسية في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنها "ميلاد كبير لبطولة ناشئة".

وأكد بدارو في تصريحات خاصة لـ"فيتو" على هامش البطولة أن مشاركة الجيش المصري في تنظيم وتحضير هذه البطولة أعطتها رونقًا لما يتمتع به الجيش المصري من حب لدى العالم العربي.

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وأضاف بدارو أن رياضة سباق الخيل العربي في مصر متأصلة ويفوز فيها بالمحافل الدولية الكثير من الفرسان المصريين، حيث فاز 2 من الفرسان الشباب في بطولة العالم الدولية هذا العام بعد 17 مباراة خاضوها ضد 34 فارسًا من أفضل فرسان العالم.



وأشار «بدارو» أن النصر الذي حققه فرسان مصر هو نصر للعرب كله لان مصر لا تمثل نفسها ولكن كل أشقائها العرب.

وأوضح بدارو أن هذه البطولة كانت ناحجة لأنها فرصة للاحتكاك بين الفرسان بهذا المستوى العالي ونوعية الخيول المتميزة التي فاجأت كل من حضر البطولة سواء من الفرسان المشاركين أو طواقم الحكام.



وتابع اجدد كلامي بأن هذه البطولة ولدت قوية وسوف تعلوا شانها لتصبح دوليه وهو ما نرجوه كلنا فنحن نعشق مصر وشعبها واي شيئ يعلوا بمصر يكون للعرب كله.