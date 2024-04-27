كانوا رايحين عزاء، أسماء مصابي حادث انقلاب نصف نقل بالمنيا

حوادث محافظة المنيا اليوم، حصلت فيتو، على مصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل والتي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بإحدى الطرق المؤدية لـ قرية 8 بمحافظة المنيا.

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب نصف نقل بالمنيا

حيث أصيب كل من: "هداية ح"، 62 عاما، "جمعه ك"، 62 عاما، "راويه - م"، 52 عاما، "رايه ع"، 55 عاما، "موزه _ ع"، 30 عاما، "حسنه - ح"، 47 عاما، و 2 مصابين آخرين مجهولي الهوية.

الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ "عزبة النصارى"، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

