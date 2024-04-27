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رياضة

الدقيقة 77، وست هام يدرك التعادل أمام ليفربول ومشاركة محمد صلاح

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

سجل أنطونيو هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد أمام ليفربول في الدقيقة 77 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -، لتصبح النتيجة 2-2.

وفور استقبال ليفربول هدف التعادل أمام وست هام قام يورجن كلوب بإشراك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد 

سجل ثنائية وست هام كل من أنطونيو وجارود بوين، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من كودي جاكبو وأندرو روبرتسون

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي (الذي له مباراة مؤجلة)، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

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تشكيل ليفربول أمام وست هام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة وست هام يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم 

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون  33 نقطة

17- نوتينغهام فورست  26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

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