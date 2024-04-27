السبت 27 أبريل 2024
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (611) من «فيتو» وأبرز عناوينه: واقعة تدريس الشذوذ الجنسى تفتح ملف المسكوت عنه بشأن المدارس الألمانية فى مصر

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الصفحة الأولى من العدد (611) من جريدة فيتو

واقعة تدريس الشذوذ الجنسى تفتح ملف المسكوت عنه بشأن المدارس الألمانية فى مصر

أزمة بين الأهلى وحسام حسن بسبب الدوليين

عصام كامل يكتب: الذين خانوا.. عاشوا!

فاتورة حصاد «الذهب الأصفر»

الاكتفاء الذاتى من القمح حلم بعيد المنال.. و«الزراعة» تخفق فى زيادة المساحة المزروعة إلى 3.8 مليون فدان

«فيتو» ترصد مشاهد توريد المحصول فى المحافظات..

والفلاحون: سعر الأردب لا يغطى المصاريف

سرنجات الموت

35 ٪ من طواقم الرعاية الصحية ضحايا «الإبر الملوثة»

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كواليس «رسائل الانتقام» بين إسرائيل وإيران

الموسيقار هانى شنودة يفتح خزائن أسراره لـ«فيتو»:

نفسى أعمل أغنية لـ«نجاة» قبل ما أموت.. ولهذا السبب رفضت العمل مع أم كلثوم

الشذوذ الجنسي المدارس الألمانية الأهلي حسام حسن الذهب الاصفر القمح الزراعة المحافظات الفلاحون الأردب سرنجات الموت الرعاية الصحية الإبر الملوثة إسرائيل إيران الموسيقار هاني شنودة نجاة ام كلثوم
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