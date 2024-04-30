ياسر جلال: أعود للسينما بعملين.. وأنتظر جهة إنتاج كبيرة تقف فى ظهرى.. وأحب أن أكون متميزا ومختلفا في أعمالي (حوار)

>> الدراما مسيطرة على كل أوقاتى.. و«جودر» ينتمى إلى الفانتازيا التاريخية

>> الدراما التاريخية تحتاج لمجهود كبير

>> لا أحب لفظ منافسة ولكن أحب المشاركة لأننا جميعا نشارك فى إسعاد المشاهد وتثقيفه والترفيه عنه

يعد الفنان ياسر جلال واحدا من أبرز النجوم الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة خلال شهر رمضان، نظرا لأعماله الدرامية التى تحقق نجاحا كبيرا فى كل موسم، حيث استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يجذب الجمهور إليه من خلال الموضوعات المختلفة التى يتناولها من خلال ظهوره فى ثوب شخصيات عديدة، أبعادها مختلفة عن الأخرى، وظهر هذا من خلال أبرز أدواره الذى قدمها منها الشرير والخارج عن القانون والفتوة بالإضافة إلى شخصيته الاستثنائية فى مسلسل «الاختيار».

وعاد ياسر جلال هذا العام فى رمضان 2024 بمسلسل «جودر» وهو من قصص ألف ليلة وليلة، حيث أكد فى حوار خاص لـ”فيتو” أن دراما الفانتازيا التاريخية تجربة ممتعة، وإلى نص الحوار:

*فى البداية لماذا لجأت هذا العام لدراما الفانتازيا التاريخية من خلال مسلسل «جودر»؟

بالطبع الدراما التاريخية الفانتازية تجربة ممتعة للغاية بالنسبة للمشاهد، لأنها تكون شيئًا مختلفا وخارج الصندوق وهذا النوع من الدراما لم يكن كثيرًا وسط الأعمال الأخرى خلال الموسم، وهذا الأمر يدفع الفنان إلى تقديم عمل تاريخى، وهذه النوعية من الأعمال تحتاج إلى مجهود كبير للغاية وفى ذات الوقت أحرص دائمًا على البحث عن الاختلاف والتميز فى عملي.

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*وماذا عن قصة مسلسل «جودر»؟

جودر قصة معروفة من قصص حكايات ألف ليلة وليلة، وهى قصة «جودر» ابن عمر المصرى، وتدور حول حكيم يدعى «الشمردل» قضى عمره فى دراسة العلوم ووصل إلى أربعة كنوز، وعندما أدرك الشمردل أنه سيموت أصابته حالة من الخوف من وقوع الأربع كنوز الذى تحصل عليهم فى يد أشرار وتبدأ من هنا الرحلة.

*هل باقى نجوم مسلسل «جودر» كان لديهم حماس كبير لتقديم هذه التجربة بما أنها مختلفة؟

بالتأكيد نعم.. النجوم الذين شاركوا فى هذا العمل كان لديهم أيضًا حماس كبير مثلى، لأن كل فنان مشارك فى هذا العمل سيظهر للجمهور بدور جديد عليه فى مسيرته الفنية، والأجواء الجديدة كانت عاملا كبيرا أيضًا فى تشجيع المشاركين فى العمل ووجودهم شرف كبير، بالإضافة إلى أن المسلسل يضم أيضًا عددا من ضيوف الشرف ونجوما كبارا أشكرهم من كل قلبى على وجودهم، وأنا سعيد للغاية بهذه التجربة وأتمنى أن تكون حققت صدى عند المشاهدين.

*هل تهتم بفكرة المنافسة خلال شهر رمضان؟

أنا لا أحب لفظ منافسة ولكن أحب المشاركة، نحن جميعا نشارك فى إسعاد المشاهد وتثقيفه والترفيه عنه، ومسلسل جودر هو عمل تراثى ينتمى إلى نوعية الأعمال الفانتازيا، والتى من بينها موضوعات السحر والجن والأشياء الغريبة وأتمنى لجميع الأعمال الدرامية النجاح، لأن فى الأول والآخر المستفيد هو المشاهد العربى ويكتسب متعة وثقافة وترفيه.

*ما هى الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير مسلسل «جودر»؟

هذا النوع من الأعمال يكون صعبا للغاية، بسبب ارتداء واستخدام إكسسوارات مختلفة على غير المعتاد، بالإضافة إلى أن التصوير يكون فى أماكن غريبة أيضًا، وفى التصوير يتم وضع نوع معين من الدخان بشكل كثيف حتى يظهر منظر معين يؤثر على الصورة، وهذا يكون مزعجا للغاية، وأحيانا نرتدى ملابس لا تناسب مع أجواء الطقس، بالإضافة إلى التصوير فى بعض الأحيان فى الأماكن الخطرة مثل الجبال والكهف وغيرهم.

*ما طقوسك للشخصية التى تقدمها فى المسلسل الجديد؟

قبل تقديمى لأى دور فى عمل فنى، أستعد له جيدا من خلال مذاكراتى للسيناريو، وأحرص على استيعاب أبعاد الشخصية من حيث البعد المادى والشكل الخارجى ووضعه الاجتماعى، بالإضافة إلى دراستى للبعد النفسى، خاصة أن شكلى مختلف فى هذا الدور، وهذه ليست المرة الأولى التى أظهر فيها بشكل متغير بالكامل.. سبق وظهرت بشكل مختلف تمام فى مسلسل الاختيار وهذ الأمر يتطلب مجهودا كبيرا.

*هل هناك رسالة معينة أردت أن ترسلها للجمهور من خلال هذا المسلسل؟

البطل سيواجه صراعات كثيرة مع أشقائه وفى منزله، بالإضافة إلى صراعه مع قوى شريرة تريد غرضا معينا وهو يحاول أن يقاوم تلك الصراعات، ورسالة هذا المسلسل قوية، بالإضافة إلى أنه يصلح للعرض فى أى وقت وليس فقط فى شهر رمضان، ولكن أغلب قصص ألف ليلة وليلة تعرض خلال شهر رمضان لأن الجمهور اعتاد على ذلك الأمر، وهذه فرصة أن نسترجع ذكريات هذه القصص من جديد لأن معظم الأجيال الجديدة لم تكن لديها المعرفة الكافية بشهريار وشهرزاد وغيرهم.

*ما هى حقيقة تقسيم مسلسل «جودر» إلى جزأين؟

فى الأساس مسلسل جودر 30 حلقة، ونحن مستمرون فى تصويره حتى وقتنا هذا، ولكن الجهة المنتجة فضلت تقسيمه إلى جزأين، الجزء الأول يعرض فى رمضان 2024، أما عن الجزء الثانى فمن الممكن أن يعرض فى شهر رمضان 2025، أى بعد عرض الجزء الأول بعدة أشهر، وكل مسلسل يختلف من حيث فكرته وموضوع ومدى تحمله عدد الحلقات.

*متى يعود ياسر جلال إلى السينما خاصة أنك بعيد عنها لفترة ليست قصيرة؟

فى الوقت الحالى أجهز عملين فى السينما، ولكن أبحث عن الوقت المناسب، نظرا لأن الدراما مسيطرة على كل أوقاتى، لأن التحضير لمسلسل يكون صعبا وليس سهلا، فأنا أحرص دائمًا على أن يكون العمل منضبطا من حيث الدراما، ويخرج على المستوى المطلوب، بالإضافة إلى أنى أنتظر جهة إنتاج كبيرة تقف فى ظهرى وتساندنى بخصوص السينما.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"