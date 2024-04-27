السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

بعد مبادرة وزير التموين، أسعار السكر والزيت والأرز بالسلاسل التجارية

معاون وزير التموين
معاون وزير التموين خلال جولة لوزارة التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية على السلاسل التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات وزير التموين بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة لا تقل عن 30%.

أسعار الزيت والسكر والمكرونة بالسلاسل التجارية 

وخلال جولة لوزارة التموين بإحدى السلاسل التجارية للتأكد  من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، فرصدت الوزارة  التخفضيات على أسعار زيوت الطعام  الي ٣٦٪؜ وباقي السلع يتراوح نسبة التخفيضات بها مابين ٣٠٪؜ الي ٣٥٪؜ .

ويتوافر السكر  بكافة السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح مابين ٣٥ جنيها الي ٣٨ جنيها للكيلو وأسعار الأرز تبدء من ٢٩ جنيها للكيلو والمكرونه تبدآ من ١١ جنيها.

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وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجاره الداخليه إن هناك توجيهات للاجهزة الرقابية والمديريات والادارات التابعة بالمرور الدائم علي كافة الأنشطة التجارية للتأكد من التخفيضات الموجودة على السلع وكذلك جودة السلع المعروضة ايضًا.

اسعار الألبان بالمحلات التجارية 

وأشار معاون وزير التموين الى ان التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت مابين ال ١٥ الي ٢٠٪؜ ، موضحا ان المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى ال ٦ اشهر في اغلب السلع.

وحث كمال المواطنون علي الإستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية.

واكد ان خفض الاسعار جاء بعد الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية والمشاريع الإستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدوله مؤخرًا.

التخفيضات على السلع المعمرة 

واكد كمال ان التخفيضات  علي السلع يأتي متزامن مع التخفيضات علي السلع المعمره مابين ٢٥٪؜ الي ٣٠٪؜، موضحًا ان الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار اولا بأول.

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