حسن الخاتمة، وفاة مواطن خلال احتفاله مع الأيتام بالإسكندرية (صور)

شهد احتفال للأطفال الأيتام بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وفاة أحد منظمي الحفل خالد سعد ناجي عضو مجلس إدارة جمعية خيرية أثناء احتفاله مع الأطفال الأيتام وتقديم الهدايا لهم وجبر خاطرهم، لتكون حسن خاتمه له.

وسقط خالد سعد، أثناء الاحتفال مع الأطفال الأيتام والرقص معهم بإحدى قاعات الاحتفالات بالدخيلة، وظن المتواجدين أنه مغشى عليه، وعند توقيع الكشف الطبي عليه من أحد الأطباء المتواجدين تبين أنه فارق الحياة وهو يجبر بخاطر الأيتام، ليتحول الاحتفال إلى مأتم وحزن ورفض الأطفال الأيتام استلام أي هدايا أو استكمال الاحتفال حزنا عليه.

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قال محمد ميدان، أمين عام الجمعية: إن المرحوم خالد سعد هو من كان يقوم بتجهيز حفل الأيتام والإشراف عليه وقام بتعبئة الهدايا ومنذ الصباح الباكر ذهب لتجهيز القاعة وقام بالاتصال بأعضاء مجلس الإدارة فرد فرد وكأنه كان يشعر بدنو أجله.

وأضاف ميدان، أنه أثناء الاحتفال مع الأيتام والرقص معهم وجبر خاطرهم كان في حالة سعادة وضحك لا مثيل لها وفجأة سقط مغشيا عليه ليتضح بعد ذلك أنه فارق الحياة وسط حزن من الجميع خاصة الأطفال الأيتام الذين رفضوا تسلم أي هدايا حزنا على عم خالد.