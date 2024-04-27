السبت 27 أبريل 2024
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مصر تواصل أعمال الجسر الجوي اليومي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الجسر
مصر تواصل أعمال الجسر الجوى اليومي لإسقاط المساعدات

 واصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتي تضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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فيما تشهد سماء غزة إسقاطًا يوميًا لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجيستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البري بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصرى ضمن المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم.

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