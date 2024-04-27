تنفيذو الشرقية يتابع أنشطة تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

رئاسة مدينة منيا القمح

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح تابعت أعمال إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش بعد من شوارع المدينة منها شارع هندسة الري ومنطقة مساكن الساحة والشوارع الجانبة، وإرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطة لنقل القمامة تمهيدًا لرفعها إلى المقلب العمومي حفاظًا على البيئة.

Advertisements

تسوية الطرق وإصلاح أعمدة الإنارة بابوكبير

وفي مركز أبو كبير تواصل الأجهزة التنفيذية حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق لتحسين مستوى النظافة شملت الأعمال الشوارع والطرق الداخلية حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة، فضلًا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة.

مدينة القرين وديرب نجم والزقازيق

كما قامت مدينة القرين، بمتابعة أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل المدينة من مدخل المدينة باتجاه معهد ضباط الصف بطول الطريق وصولًا لميدان الصنايع وطريق ٣٦ الحربي وطريق العزازي وتم الدفع بالجليدر لتسوية الطرق الترابية بطول ترعة قمري وصولًا لمنطقة العبسي بالقرين هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة اليومية بمداخل المدينة واشتملت الأعمال على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما تم ري الأحواض والمسطحات الخضراء بمدخل المدينة الموجوده بجوار شعار المحافظة للحفاظ على المنظر الجمالي ومستويات التجميل بالمدينة.

مدينة القنايات والإبراهيمية

وفي مدينة القنايات تم رفع تراكمات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدًا لنقلها الي المدفن الصحي، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة بواسطة العاملين بـقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تواصل أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية لإظهار الشكل الجمالي وتم تسوية وتمهيد طريق الترعة الجديدة ههيا وطريق الترعة الجديدة المطايلة وتم نقل المخلفات للنقطة الوسيطة بعزبة التل.

مدينة صان الحجر

وفي مدينة صان الحجر قامت إدارة النظافة بالإشتراك مع إدارة شئون البيئة برفع جميع الإشغالات والأتربة وجميع التراكمات من الشوارع وتم تجميع ونقل ١٦طنا من القمامة بمنظومة الجمع المنزلى والشوارع، كما قام قسم الإنارة بترشيد الطاقة ورفع نزلات الأعمدة وكذلك عزل الأعمدة حفاظًا على أرواح المواطنين واستمرار الأعمال الدورية بصيانة الكشافات واستبدال التالف منها.