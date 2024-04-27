السبت 27 أبريل 2024
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عصام كامل

محافظات

لجنة بقنا لحصر الخسائر الناتجة عن تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ

موجة الطقس السيئ،فيتو
موجة الطقس السيئ،فيتو

كلف الدكتور قدري الشعيني رؤساء الوحدات القروية بالمرور الميداني علي الشوارع بنطاق وحدات التابعة لهم  لحصر أي خسائر ناتجة عن تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت عدة محافظات خلال الساعات الماضية.

طريق مصر أسوان الزراعي

وأوضح رئيس المركز ان تمت عدة تدخلات أمس خلال ذروة العاصفة فقد كلف فراج الوحش نائب رئيس بمتابعة عمليات رفع الاشجار المتساقطة على طريق مصر أسوان الزراعي بجوار كوبري المخزن وكميني حجازة  والعشي.

وأيضا رفع الأشجار المتساقطة أيضًا علي شبكة الطرق الداخلية  وفتحها امام حركة الماره والسيارات، فقد تم فتح طريق نجع رجب بعد ان اغلقته شجرة نخيل تسببت الرياح في سقوطها بجور مركز شباب القرية، كما تم رفع شجرة اخري بمنطقة السويقة بوسط قرية حجازة وثالثة بمدخل شنهور، كما سقطت شجرة كافور علي السور القديم للوحدة المحلية لقروي جراجوس، وتم رفع شجرة سقطت بشارع التحرير بمدينة قوص.

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إخماد حريق

وقد باشر فراج الوحش نائب رئيس المركز اعمال اخماد حريق نشب في مزرعة تسمين دواجن فارغة لم ينجب عنه ايضا اي  اضرار بشرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية إليه وتمت السيطرة علي الحريق.

كما أوضح نائب رئيس المركز أن العاصفة تسببت في سقوط ثلاثة اعمدة كهرباء بالحراجية وعمود ضغط عالي وقطع اسلاك كهرباء هوائية بالحلة وبعض المناطق بسب سقوط الاشجار وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع هندسة كهرباء المدينة.

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