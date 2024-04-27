السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتوجهًا إلى الرياض؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري.

المنتدى الاقتصادي العالمي

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء، إلى جانب حضوره عددًا من جلسات المنتدى، عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات.

ويأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ومن المُقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

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أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي

وتتبلور موضوعات المنتدى حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

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