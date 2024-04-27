9 صور ترصد جولة السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة