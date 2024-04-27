السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

9 صور ترصد جولة السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس السيسي خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الاكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية.

وناقش الرئيس السيسي الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلي المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية
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