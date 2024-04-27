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ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

ختام فعاليات البطولة
ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، فيتو

اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى.

وشهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز ( للفرق ) حصول مصر على المركز الأول، وقطر فى المركز الثانى، وجاءت سوريا فى المركز الثالث، وفى سباق ( الفردى ) حصلت قطر على المركز الأول , ومصر على المركز الثانى , فيما جاءت سوريا فى المركز الثالت. 

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فيما جاءت النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد ( للفرق ) على حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (٥٦٥) نقطة , والأردن على المركز الثانى بنتيجة (٥٣٣) نقطة , وجاءت السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (٤٧٩) نقطة , أما بالنسبة لمنافسات البطولة ( للفردى ) حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق (١٥٢) نقطة ,وجاءت مصر فى المركز الثانى بتحقيق (150,50) نقطة , والأردن فى المركز الثالث بتحقيق (١٤٨.٥٠) نقطة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبى البطولة العربية العسكرية للفروسية 
على ماقدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات مما ساهم فى نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية فى مجال رياضة الفروسية.

وحضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولى لالتقاط الاوتاد ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية.

كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير حيث عبر ضيوف مصر عن عميق إمتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.  

البطولة العربية العسكرية للفروسية البطولة العربية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة العامة للقوات المسلحة القائد الاعلي للقوات المسلحة

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