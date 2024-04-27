10 سنوات في القطاع الصحي بعهد الرئيس السيسي، إنجاز 1214 مشروعًا بتكلفة 144.80 مليار جنيه

نجح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في بلورة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهاته في هذا القطاع الهام والحيوي من خلال رؤى وأفكار غير مسبوقة استهدفت في المقام الأول نقل المجتمع الصحي في مصر نقلة نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو خلق مجتمع صحي قوى سليم خال من الأمراض والقضاء على الأمراض المزمنة سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة لأن تطوير المنظومة الصحية وإصلاحها يعتبر الركيزة الأساسية لعصر النهضة في التقدم والرقي والازدهار.

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وقد فطن الدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية توجيهات الرئيس في هذا القطاع وهو ما دفعه إلى رسم وتخطيط السياسة العامة للوزارة ومتابعاتها خاصة في جميع المنشآت الصحية ومراقبتها واعتمادها حتى تطابق المعايير العالمية في الجودة من أجل توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الشعب المصري وقناعته بأن هذا القطاع الحيوي يعتبر ركيزة أساسية ومهمة من ركائز الأمن القومي المصري وهو ما كان له عظيم الأثر في حثه على الاهتمام به والعمل على الارتقاء به واعتماد خريطة شاملة له في ظل الإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وعلى وجه الخصوص في القطاع الصحي فنجده قد اتخذ إصلاحات شاملة وخطوات إيجابية للنهوض بالقطاع الصحي في جميع قرى ونجوع ومدن مصر.

وحينما نتناول الإنجازات التي شهدها القطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي، فسنجد انه انجازا تاريخيا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 1214 مشروعًا قوميًا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة تتخطى 144.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 810 مشروعات، وجار العمل بـ 404 مشروعات تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة)، وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسية.

وجاء توزيع المشروعات على الـ محافظات الأقاليم السبع (336 مشروعًا بـ إقليم إقليم القاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بإقليم جنوب الصعيد، و239 مشروعًا بإقليم مدن القناة، و115 مشروعات بإقليم الدلتا، و86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية،83 مشروعًا بإقليم شمال الصعيد، و33 مشروعًا بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى 36 مشروعا آخر)، ومن المتوقع الانتهاء من 20 مشروعًا بـ 11 محافظة خلال الـ 8 أشهر القادمة، بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرًا يشمل (1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة، و96 غرفة عمليات).

كما أنه خلال 2025 - 2026 من المتوقع الانتهاء من 54 مشروعًا بـ 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه، وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرًا، يشمل (6414 سري إقامة، و2215 سرير عناية، و1405 ماكينة غسيل كلوي، و959 حضانة، و313 غرفة عمليات.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم الانتهاء 20 مشروعا تطوير وإنشاء مراكز تنمية وصحة الأسرة، فضلًا عن استمرار العمل بـ 26 مشروعا والاستعداد لطرع مشروعين آخرين، وذلك خلال 10 سنوات في الفترة من 2014 وحتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 138 مشروعا في محافظة القاهرة، بتكلفة 1.9 مليار منها مستشفى 15 مايو الجديد، ومركز أبحاث الأسنان مدينة نصر.

ونوه إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة، تضمنت مستشفى بولاق أبو العلا، بنسبة تنفيذ 31% وبطاقة استيعابية 130 سريرا وبقيمة 685 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ومستشفى صدر العباسية بنسبة تنفيذ 92% وبطاقة استيعابية 44 سرير بقيمة 170 مليون جنيه.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من 58 مشروعا، بمحافظة الجيزة، بقيمة 1.9 مليار جنيه، منها تطوير مستشفى شبرامنت المركزي، مستشفى صدر العياط، ومستشفى صدر الجيزة وتطوير وتأهيل ورفع كفاءة مبنى معهد القلب القومي.

واستكمل أن الجيزة يجري بها تنفيذ 19 مشروعا، بقيمة 4.45 مليار، بطاقة 225 سريرا، ومن المقرر طرح 3 مشروعات جديدة، بتكلفة 6 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 975 سريرا.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تضمنت مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 65% بقيمة 1200 مليون وبطاقة استيعابية 225 سرير، وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة (صول) بقيمة 40 مليون وبنسبة تنفيذ 50%، وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة عرب أبو عريضة بنسبة تنفيذ 50% وبقيمة 40 مليون، فضلًا عن 16 مشروع متنوع بقيمة3.170 مليار جنيه.

وقال "عبدالغفار" إن المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة القليوبية، بلغت 20 مشروعا بقيمة 1.230 مليار، بطاقة استيعابية 485 سريرا، منها إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي، ومستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزي، ومستشفى قها.

واستطرد أنه يجري تطوير مبنى العيادات الخارجية بالقناطر الخيرية، بقيمة 47 مليونا و500 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 60 %، ومستشفى طوخ المركزي بنسبة تنفيذ 80%، بقيمة 576.015 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 98 سريرا.

وأفاد "عبدالغفار" بأن المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، بلغت 34 مشروعا، بتكلفة 776 مليون، بطاقة استيعابية 177 سريرا، ومنها مستشفى العجمي النموذجي.

وقال إن المشروعات الجاري تنفيذها، مستشفى حميات الإسكندرية (مبنى العزل) بقيمة 100 مليون وبطاقة استيعابية 48 سريرا وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ومركز عباس حلمي لعلاج الإدمان بالعجمي بنسبة تنفيذ 60% وبقيمة 24 مليونا و566 ألفا وبطاقة استيعابية 100 سرير.

أما عن محافظة السويس فقد تم تنفيذ 32 مشروعا، بتكلفة 2.458 مليار، بطاقة استيعابية، 579 سريرا، وأفاد بأن المشروعات الجاري تنفيذها في السويس تضمنت 13 مشروعا، بتكلفة 1.830 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 664 سريرا، وتضمنت المشروعات التي تم تنفيذها في الوادي الجديد 7 مشروعات، بتكلفة 80 مليونا، و944 ألف جنيه، وتضمنت مستشفى الخارجة العام، ومستشفى صدر الخارجة، وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الانتهاء من 57 مشروعا بإجمالي عدد أسرة 1090 سرير بتكلفة إجمالية 3.068 مليار بمحافظة الإسماعيلية ولفت إلى أن عدد المشروعات الجارية بلغ 16 مشروعا بإجمالي 316 سريرا بتكلفة 2 مليار، و94 مليونا و887 ألف جنيه.

كما أوضح أنه تم أيضًا الانتهاء من 5 مشروعات بإجمالي 184 سرير، بتكلفة 302 مليون و407 آلاف جنيه، وذلك بمحافظة الشرقية.

وأفاد أنه جاري العمل في محافظة الشرقية على 14 مشروعا بإجمالي 335 سرير، بتكلفة 2.371 مليار.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم انتهاء 16 مشروعا بإجمالي 423 سريرا وبتكلفة 816 مليونا، و643 ألف جنيها، في محافظة الغربية، وتابع أنه جاري العمل على 11 مشروعات بإجمالي 842 سريرا، بتكلفة 2 مليار و715 ملايين جنيه.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من 6 مشروعات بمحافظة الدقهلية، بإجمالي 44 سرير، بتكلفة، 293 مليون و551 ألف جنية، ومنها مستشفى المنصورة التخصصي،، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 10 مشروعات بإجمالي 545 سريرا بتكلفة 2.429 مليار.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات في محافظة البحر الأحمر، بإجمالي 272 مليون و422 ألف جنيه، ومنها مستشفى شلاتين المركزي، وحميات الغردقة، وإنشاء وتجهيز مستشفى القصير المركزي، فيما يجري العمل ب 3 مشروعات بطاقة 175 سرير بإجمالي 399 مليون و625 ألف جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه جاري إنشاء مبنى القسطرة وتطوير المبنى الفندقى بمستشفى الغردقة العام بقيمة 157.353 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 65 سرير، ونسبة تنفيذ تقدر بـ85 %.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 16 مشروع بمحافظة البحيرة، بطاقة استيعابية تبلغ 284 سرير بقيمة 691.285 مليون جنيه، وأشار إلى ان المشروعات التي يجري العمل عليها تبلغ 10 مشاريع بطاقة استيعابية تبلغ576 سريرا، بقيمة تقدر بـ3 مليار، و95 مليون، و941 ألف جنيه.

كما أضاف أن محافظة البحيرة تشهد مشروعات أخرى جاري الانتهاء منها، وهي مستشفي حوش عيسي بقيمة 1200 مليون جنية بطاقة استيعابية تبلغ 175 سرير بنسبة تنفيذ تصل الى 3% ومستشفى أبو حمص بقيمة 1100 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 225 سرير، أما المشروعات الجاري طرحها تبلغ 4 مشاريع بطاقة استيعابية تبلغ 484 سرير بقيمة 2.950 مليار جنيه،

وتابع "عبد الغفار" أن محافظة المنوفية، انتهت من 12 مشروعٍا بطاقة استيعابية تبلغ 305 أسرة، بقيمة 629.285 مليون جنيه، ونوه إلى أن المشروعات الجاري العمل بها في المنوفية يبلغ عددها 9 مشروعات، وبطاقة استيعابية تبلغ 772 سرير، بقيمة 2953.839 مليون جنيه.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من 18 مشروعا بمحافظة المنيا بقيمة 937.659 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروعات الجاري العمل بها في المنيا يبلغ عددها 24 مشروعا بطاقة استيعابية تبلغ 1334 سرير بقيمة 5.628 مليار جنيه.

وأكد "عبد الغفار" أنه تم الانتهاء 48 مشروعا بمحافظة بورسعيد، بقيمة 3.126 مليار جنيه، بإجمالي طاقة استيعابية بلغت 667 سريرا، ومنها تطوير مستشفى السلام ببورسعيد (المبنى البحري)، بقيمة 485.680 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية وصلت إلى 104 سرير واستكمل أنه يجري العمل على 5 مشاريع في بورسعيد، بتكلفة 496.198 مليون جنيه، حيث جاري تنفيذ مستشفى الصحة النفسية (المرحلة الثانية)، بقيمة 100 مليون جنيه.

أما بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، فقد تم الانتهاء من 14 مشروع بطاقة استيعابية تصل لـ 819 سرير بتكلفة إجمالية 1.707 مليار جنيه، وفيما يتعلق بمشروعات محافظة مطروح، قال "عبدالغفار" إنه تم الانتهاء من عدد 6 مشروعات منذ عام 2014 بتكلفة إجمالية 686.414 مليون جنيه،بطاقة استيعابية 250 سريرا من بينها مستشفيات العلمين النموذجي، والسلوم المركزي، والنجيلة المركزي، وسيدي براني، أما المشروعات الجاري تنفيذها وتشمل مستشفيي حميات مطروح والأمراض الصدرية بتكلفة إجمالية 84.779 مليون جنيه، بإجمالي طاقة استيعابية 66 سرير، وعن محافظة دمياط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعا بقيمة 235 مليونا، وتابع أن هناك 11 مشروعات يجري العمل عليها في دمياط، بقوة 348 سرير، بقيمة تصل إلى 1.715 مليار جنيه.

وحول محافظات الصعيد، أوضح "عبد الغفار" أنه في محافظة قنا، تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات، بقيمة بلغت 150.114 مليون جنيه، بقوة 203 سرير بحميات فرشوط، وحميات نجع حمادي، وحميات قنا، وصدر قنا (المرحلة الأولى).

وتابع أن هناك 13 مشروعا قوميا يجري تنفيذها في قنا، بقوة 531 سرير، وقيمة بلغت 1.676 مليار جنية تنمية الأسرة بحاجر الدهسة بقيمة تبلغ 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 65%، إضافةً إلى 3 مشروعات جارٍ طرحها بقوة 500 سرير، وقيمتهم تبلغ 2.550 مليار جنيه، وفيما يخص محافظة سوهاج، فقد تم الإنتهاء من 25 مشروعا بقيمة بلغت 1.124 مليار جنيه وإجمالي قوة 292 سريرا منها مستشفى جهينة المركزي، وطهطا المركزي.

ونوه بأنه جاري العمل بـ 20 مشروعا بقوة 1315 سريرا، في سوهاج بقيمة إجمالية 6.357 مليار جنيه، واستكمل المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لمحافظة أسوان، تم الانتهاء من عدد 109 مشروعات، بطاقة استيعابية 698 سريرا وتكلفة إجمالية 5.1949 مليار.

وقال إنه يجري العمل بعدد 21 مشروعا في أسوان، بطاقة استيعابية 550 سريرا وتكلفة إجمالية 2.749. مليار، وفيما يتعلق بمحافظة أسيوط، فقد تم الانتهاء من 9 مشروعات بطاقة استيعابية 226 سرير وبتكلفة إجمالية 464.799 مليون جنيه.

واستكمل أنه يجري العمل بـ 15 مشروعا بمحافظة أسيوط،كما أشار إلى المشروعات المنتهية في محافظة الأقصر، فقد تم الانتهاء من 74 مشروعا بتكلفة إجمالية 3.235 مليار بقوة 530 سرير منها مستشفيات أرمنت التخصصي وإيزيس (البياضية للنساء والولادة سابقا)، وإسنا التخصصي ومستشفى العديسات، وتطوير مستشفى الأقصر العام (المبنى الرئيسي وسكن الأطباء ومبنى وادي النيل) وإنشاء فندق سكن الأطباء أرمنت، ووحدات طب أسرة القبلي قامولا وأرمنت الوابورات والمريس وإسنا، كما يجري العمل بعدد 10 مشروعات بطاقة استيعابية 513 سرير وبتكلفة إجمالية 2.585 مليار جنيه.

واستعرض المتحدث الرسمي المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 مليون جنيه، بقوة 170 سرير ويجري العمل بـ 3 مشروعات وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، مستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224.257 مليون جنيه.

ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سرير وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي أن الوزارة قد انتهت من 19 مشروعا بقيمة 732.294 مليون جنيه، بطاقة 96 سرير بمحافظة بني سويف.

وأوضح "عبدالغفار" أن هناك عدة مشاريع جاري العمل عليها بمحافظة بني سويف، ونوه "عبدالغفار" إلى المشروعات القائمة بمحافظة الفيوم، حيث تم الانتهاء من 8 مشروعات بإجمالي 134 سرير بقيمة 137.884 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم الانتهاء من 27 مشروعا، بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة 1.117 مليار جنيه وبعدد أسرة 272 سريرا، واستطرد أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 7 مشروعات، بتكلفة 3.077 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 211 سرير، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع.