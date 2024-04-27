مديرية الشباب بالشرقية تنفذ دورات لطرق التعامل مع المصابين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث عن محافظة الشرقية، إن المحافظ أشاد بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إلى أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالشرقية.

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تقديم الاسعافات الأولية والتعامل مع المصابين

وتابع: تم تنفيذ دورات تدريبية بعنوان "كيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين" وذلك لعدد 120 شاب وفتاة من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب ( الأمل – الشروق – المستقبل التابعين لادارة شباب العاشر من رمضان ) والحسينية والملكيين البحرية التابعين لادارة شباب الحسينية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة

اكساب أعضاء أندية التطوع مهارات بالاسعافات الاولية

أوضح أن الهدف من تنفيذ الدورات التدريبية هو اكساب أعضاء أندية التطوع مهارة الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، لافتا الي أن الإسعافات الأولية هي الرعاية الأولية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

اهمية استغلال العطلات والاجازات الرسمية

وكان المحافظ قد شدد فى وقت سابق على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

ممارسة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لـإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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