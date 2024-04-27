السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجودو، منافسات قوية في ثالث أيام البطولة الأفريقية (صور)

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للجودو، فيتو

الجودو، انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات اليوم الثالث من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 35 دولة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري. 

وتقام منافسات اليوم في موازين 90 كجم و100 كجم وفوق 100 كجم للرجال، و78 كجم وفوق 78 سيدات.

وحصد المنتخب الوطني حتى الآن 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات في منافسات الجودو والكاتا.

ميداليات منتخب الجودو في البطولة الأفريقية 

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

Advertisements

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

وجاءت ميداليات منتخب مصر في منافسات الكاتا كالتالي:

ناجي نو كاتا 
محمد نصر الله – أحمد عبد السلام | ميدالية ذهبية

كتامي نو كاتا
أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية

كيمي نو كاتا
أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية

كودوكان كوشن جيتسو
مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية

ناجي نو كاتا
علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية

كيمي نو كاتا
خالد إبراهيم – حسام عبد الفتاح | ميدالية برونزية


ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجودو منتخب الجودو البطولة الإفريقية للجودو اتحاد الجودو ستاد القاهرة

مواد متعلقة

الجودو، عبد الرحمن محمد يحصد ذهبية البطولة الأفريقية "القاهرة 2024"

بـ 3 ذهبيات، منتخب الجودو يحصد كأس الكاتا بالبطولة الأفريقية في القاهرة

الجودو، 3 ميداليات لمنتخب مصر في أول أيام البطولة الأفريقية "القاهرة 2024"

الجودو، مصر تنافس على ذهبيتين وبرونزيتين في أول أيام بطولة أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

وعدها بالزواج، حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

إعلام عبري: أغلبية حكومة إسرائيل تؤيد المقترح المصري الجديد للصفقة مع حماس

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

تفاصيل جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة (فيديو)

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة لفلسطين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية