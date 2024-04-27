خبراء أسواق المال: البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على كبار المستثمرين.. والبيع بكميات كبيرة يؤدي إلى هبوط شديد في المؤشرات

البورصة المصرية، قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “فيتو” مؤشرات البورصة المصرية اكتست بالأحمر خلال حركة تداولات الأسبوعين الماضيين، نتيجة عدم القدرة على استكمال العمليات بشركات السمسرة واستمرار انقطاع الكهرباء في مصر المقاصة مع ضغوط بيعية من المؤسسات المصرية وقرب احتساب الضرائب على الأرباح الخاصة بتعاملات الأفراد.

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البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على المستثمرين الكبار

وأضافت صفاء فارس قائلة: البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على المستثمرين الكبار في السوق لتجنب عدم التأثير من خلال العمليات البيعية الخاصة بهم بالسلب على سوق المال، مشيرة إلى أن البيع بكميات كبيرة جدا أدى إلى هبوط شديد في السهم ومن ثم الشراء عند أدنى الأسعار الذي تسبب في فروقات كبيرة، كما أن المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعادة قوته بتخطي المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات.

البورصة في فترة تصحيح وضريبة الأرباح الرأسمالية سبب تراجع المؤشرات

جدير بالذكر أن سوق المال أكدوا أن البورصة المصرية حاليا في فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024، كما أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صغار المستثمرين، أدى بشكل كبير إلى فزع المستثمرين وهو الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من سوق الأوراق المالية، الأمر الذي كانت نتائجه سلبية بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.

بالإضافة إلى أن المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعادة قوته بتخطى المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات.

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مؤشرات، فيتو

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EGX يتهاوى وتراجع عنيف للمؤشر الرئيسي بختام تداولات الأسبوع

هبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بشكل مفاجئ وغير متوقع بختام تداولات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية.

حركة تداولات سوق الاوراق المالية خلال نهاية الأسبوع

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 26.445 نقطة

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6 % عند مستوى 6.114 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 % عند مستوى 8.670 نقطة.

مؤشرات، فيتو

6 شركات تتصدر قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة بقيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع، وجاء في المقدمة سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 33.8 مليون جنيه، تلاها فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون جنيه، وام بي للهندسة بقيمة تداول بلغت 2.03 مليون جنيه، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة تداول بلغت 1.2 مليون جنيه.

بينما الدولية للأسمدة والكيماويات رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 1.03 مليون جنيه، ثم بي أي جي للتجارة والاستثمار بقيمة تداول بلغت 516.9 ألف جنيه.

حركة تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49% عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% عند مستوى 8510 نقاط.

البورصة، فيتو

ماذا حدث فى تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

تفاصيل تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 6544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

كواليس تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 % عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% عند مستوى 12214 نقطة.

البورصة المصرية،

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% عند مستوى 6615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 9407 نقاط.