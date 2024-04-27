التضامن: إرسال 87 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة

تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري.



وجاء إطلاق القافلتين استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.



وضمت القافلتين 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية،بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه.

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وأكد الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.



وأوضح الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية،بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا.



وتتضمن المساعدات الآتي:

21 شاحنة دقيق تزن 378 طن

8 شاحنات أرز تزن 144 طن

7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طن.

5 شاحنات ألحفة تزن 25 طن

شاحنة مكرونة تزن 18 طن

11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طن.

شاحنة ملابس تزن 6 طن.

شاحنة مراتب تزن 6 طن.



في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.

وتتضمن المساعدات التالية:

مواد غذائية متنوعة 533 طنًا

ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان

لحاف فاخر 10 أطنان



وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبرالماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي علي أهل غزة: 504 شاحنة تزن 7108 طن مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.