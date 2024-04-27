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ثقافة وفنون

تشابهات جمعت أحداث مسلسلي البيت بيتي 2 والغرفة 207، ماهي؟

البيت بيتي 2، فيتو
البيت بيتي 2، فيتو

مسلسل البيت بيتي، انطلق منذ أيام حلقات الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي وخلال هذه الحلقات تم الكشف عن مسار الأحداث في الجزء الجديد.

وسيتورط بينو وكراكيري في لغز جديد يتعلق بفندق يحدث به أمور غير طبيعية، ويوجد تشابه في الأحداث بين مسلسل البيت بيتي ٢ ومسلسل الغرفة ٢٠٧ في أن الأحداث تدور داخل فندق يشهد أحداثا غير منطقية، كما أن دخول الأبطال إلى الفندق كان مشابها للفندق ذاته الذي يوجد به الغرفة ٢٠٧.

وداخل غرف الفندق الذي يتورط بينو وكراكيري في التواجد فيه تحدث أيضا أمورا غريبة كما كان يحدث لجمال “محمد فراج” حيث أنهم يدخلون الغرفة فيجدون "الدشة يعمل بالحمام ولم يكن هناك أي شخص بالغرفة، ولكن الاختلاف الوحيد هنا أن الفندق في حالة البيت بيتي ٢ بأكمله غريب ومهجور وتدب فيه الحياة في توقيت معين، على عكس الفندق في مسلسل الغرفة ٢٠٧ حيث كانت الغرفة نفسها هي المشكلة بينما الفندق بأكمله سليم.

وأشار الحساب الرسمي لمنصة شاهد إلى أن هناك علاقة تجمع بين العملين من خلال منشور يفيد باحتمال وجود مفاجأة، حيث نشر الحساب على موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو لأبطال البيت بيتي ٢ والغرفة ٢٠٧ مرفقا بتعليق “تفتكروا الشبه في أول حلقتين مع الغرفة ٢٠٧ مجرد صدفة ولا في مفاجأة؟”.

ظهور محمد بطاوي في مسلسل البيت بيتي ٢

وظهر الفنان الراحل محمد بطاوي في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي 2 وحرص الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل على إحياء نجم مسرح مصر الراحل، حيث كتب مصطفى خاطر عبر خاصية الأستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام “آخر الأعمال لأخونا بطاوي رحمة الله عليه.. ادعوله بالرحمة”، كما تذكرته ميرنا جميل أيضًا عبر خاصة الاستوري وكتبت “ الله يرحمك يا بطاوي”.

ورحل محمد بطاوي عن عالمنا في أكتوبر الماضي، حيث تم نقله قبل وفاته، لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعوره بألم في القلب، حيث تعرض لحالة إغماء بعدها بفترة قصيرة، قبل أن توافيه المنية. 

شاهد تطرح أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

وطرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2، وهو المسلسل الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم كريم محمود عبد العزيز.

وشهدت الحلقتين عدد من الأحداث الجديدة التي جمعت بينو وكراكيري حيث يقودهم شبح للقاء في أحد الفنادق التي يكتشف الثنائي أنها مهجورة ويتعرض بينو وكراكيري خلال أول حلقتين لكثير من المواقف الكوميدية والمرعبة.

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

ونشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

وفيما يتعلق بمسلسل البيت بيتي فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، أي إنه مسلسل قصير حيث إن مسلسل البيت بيتي عدد الحلقات لن تتخطى الحلقات العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.

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