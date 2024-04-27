السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام أشرف يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة 20

حسام أشرف يتصدر ترتيب
حسام أشرف يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ20

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا قبل الجولة الـ20.

حسام أشرف يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ20

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا
2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف 
3- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف
4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف
4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف
5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف
5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف
5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف
6- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف
6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف
6- ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
6- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف
6- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف
6- أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف
6- بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري، 5 أهداف
6- عبد الرحمن البانوبي، زد اف سي، 5 أهداف

Advertisements

وتنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري. 

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية. 

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي. 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي: 

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 


بلدية المحلة ضد زد  4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة 
الجونة ضد الاتحاد   7:00 مساء  - 27 أبريل - ستاد الجونة 
المصري ضد الداخلية  4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب 
المقاولون ضد سموحة   7:00 مساء  - 28 أبريل - ستاد المقاولون
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الاسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ20


1- بيراميدز 35 نقطة
2- المصري البورسعيدي 31 نقطة
3- زد اف سي 30
4- إنبي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- طلائع الجيش 27 نقطة
7- الجونة 25 نقطة
8- سموحة 25 نقطة
9- مودرن فيوتشر 25 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك 21 نقطة
13- الإسماعيلي 19 نقطة
14- بلدية المحلة 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة

 

حسام أشرف يتصدر، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ19

الدوري المصري، بلدية المحلة يستضيف زد في افتتاح الجولة الـ20

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري حسام اشرف بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري مابولولو

مواد متعلقة

الدوري المصري، بلدية المحلة يستضيف زد في افتتاح الجولة الـ20

حسام أشرف يتصدر، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ19
ads

الأكثر قراءة

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

منوعات

المزيد

مدينة يابانية تحجب رؤية معلم سياحي شهير لسبب غريب

حدثت بعد ساعات من توقعاته، ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن تايوان

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية