استمرار حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بإمبابة

أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسمي شرطة "الوراق، المنيرة الغربية" تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان في “إمبابة، المنيرة الغربية” لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

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عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.