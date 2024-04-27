أحمد فهمي يحتفي بصعود الأهلي لنهائي إفريقيا

احتفى المطرب أحمد فهمي بفوز الأهلي على مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد وصعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وكتب أحمد فهمي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: ولا فيه غيره يفرحني.. الأهلي.

الأهلي يتخطى مازيمبي بثلاثية

وحسم النادي الأهلي تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًّا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

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وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك، قبل أن يضيف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

