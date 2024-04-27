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حالة الطقس اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا السبت 27-4-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا السبت 27-4-2024 في الإسماعيلية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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