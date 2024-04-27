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صحة ومرأة

بشرى لمرضى فيروس الكبد B، أدوية جديدة تحقق الشفاء من المرض

فيروس الكبد B، فيتو
فيروس الكبد B، فيتو

كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس عن أمل جديد لمرضى فيروس الكبد B مشيرًا إلى وجود أدوية جديدة تمت الموافقة عليها تساعد في علاج فيروس الكبد B.

 

الموافقة على دواء لعلاج فيروس دلتا المصاحب لفيروس بي  

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على دواء لعلاج فيرس دلتا المصاحب لفيروس بي وهو “بلفيرتيد ” أو "هيبكالدكس" بجرعة 2 مجم يوميًّا تحت الجلد وثبت أنه مع الإنترفيرون يحقق نسب الشفاء من فيروس دلتا  بنسبة 27% بعد ستة أشهر من انتهاء العلاج موضحًا أنه في حالة فيروس الكبد بي فإن نسبة التخلص من DNA في الدم وبروتين السطح HBs AG بدون التخلص من الشفرة الجينية داخل نواة الخليه الكبدية لا يزيد على 20% بعد انتهاء العلاج مباشرة.

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فيروس الكبد بي

وكشف الدكتور هشام الخياط عن وجود  دواء جديد “ البيبروفيرسن”  الذي يمنع تكوين بروتينات الفيروس ما زالت نتائج المرحلة الثالثة من الأبحاث لم تكتمل ولكن  تقدمت الشركة المنتجة للعلاج للحصول على الموافقة باعتماده من قبل FDA أو منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية لأن الأبحاث أثببت أن إعطاء هذا الدواء بجرعة 300 مجم تحت الجلد أسبوعيًّا وحده ينتج عنه الشفاء الوظيفي بنسبه 10%.

 

وأشار إلى وجود أدوية عبارة عن حقن يتم اعطاؤها تحت الجلد تمنع تكوين بروتينات الفيروس وتؤدي إلى تقليل عدد بروتين السطح لفيروس الكبد بي ولكن ما زال أمامهم بعض الوقت للانتهاء من هذه الأدوية وتوفيرها في السوق.

 

تحفيز جهاز المناعة وإطلاق الإنترفيرون الطبيعي من الخلايا المناعية

وكشف عن وجود دواء يعطى بالفم “ سيلجانتولمود ” يعمل على تحفيز جهاز المناعة وإطلاق الإنترفيرون الطبيعى من الخلايا المناعية ويؤثر بالإيجاب في بروتين السطح لفيروس الكبد بي.

 

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وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أن هذه المجموعة من الأدوية لشركات مختلفة مبشرة جدًّا للتخلص من  بروتين السطح لفيروس الكبد بي والذي يظل في جسم الإنسان رغم الشفاء ويزعج الكثير من المرضى ويؤثر فى سفرهم الى دول الخليج مؤكدا أن علاج فيروس الكبد بي فى المستقبل القريب عبارة عن مجموعة من الحقن والأقراص لتحقيق الشفاء الكامل.

 

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